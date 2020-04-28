Уроки Alibaba: как добиться от сотрудников продуктивной удаленной работыПять китайских уроков, взятых на вооружение компанией «Aliexpress Россия»
В 2002 г. в Китае началась эпидемия атипичной вирусной пневмонии, и основатель AliBaba Group Джек Ма перевел 400 сотрудников китайского офиса на карантин. Они пробыли дома почти полгода – с января по май. И этот тяжелый период стал для компании временем роста. Например, именно тогда был запущен сервис доставки товаров на дом TaoBao – сейчас пятый по посещаемости портал в Китае.
Самое трудное – мотивировать сотрудников на продуктивную дистанционную работу, говорили тогда руководители AliBaba. Сейчас «AliExpress Россия», в которой около 300 сотрудников, столкнулась с теми же проблемами и обратилась к опыту китайских коллег. Вот какие решения мы внедрили, чтобы помочь сотрудникам адаптироваться.
1. Онлайн-мероприятия для поддержания боевого духа. Одна из проблем в условиях изоляции – разобщенность коллектива. Чтобы помочь сотрудникам, Alibaba придумала онлайн-занятия для совместного снятия стресса – йога, танцы, техника медитации, а также соревнование «планка-challenge» (когда все выполняют упражнение «планка»). По итогам эксперимента стало ясно: универсального рецепта для снятия стресса нет, люди выбирают разные варианты. И задача компании – дать возможность выбирать.
2. Контроль физического и психического здоровья сотрудников. При переходе на удаленную работу у сотрудников появляются новые проблемы – как технические (не получается наладить график, мешает неудобный стул), так и психологические (неопределенность, тревога). Вместо того чтобы ждать, когда сотрудники сами обратятся за помощью, Alibaba начинала каждое утро с так называемого health check-in (проверки самочувствия работников). Сотрудники заполняли опрос о физическом самочувствии, возможных планах поездок, эмоциональном состоянии и технических проблемах. Эти данные обрабатывал оперативный штаб из специалистов административно-хозяйственного отдела, IT-поддержки и HR. Компания оперативно помогала людям в их нуждах, например присылала им на дом нужное оборудование или лекарства.
«AliExpress Россия» тоже создала штаб, который круглосуточно консультирует специалистов по любым вопросам на условиях анонимности. Это помогло выделить наиболее частые проблемы (например, как наладить продуктивную работу, если дома маленький ребенок) и совместно найти пути их решения.
3. Мягкий контроль рабочих процессов. Alibaba протестировала ряд инструментов для контроля: созвоны в разное время, составление детальных графиков, трекинг активности. Выяснилось, что лучше всего создать корпоративную онлайн-среду помогают ежедневные видеоконференции по утрам и короткие отчеты по итогам дня. Так сотрудники могут отслеживать прогресс.
Это происходит в специальном мессенджере, общем для всех сотрудников, – DingTalk. Там можно обмениваться отчетами, брать информацию из внутренней базы данных и системы знаний. Так как DingTalk уже использовался в компании, у «AliExpress Россия» не возникло проблем с переходом на онлайн-инструменты.
Мы обнаружили, что полезно сделать часть отчетов публичными. В России в корпоративной культуре не принято громко хвалить ни себя, ни коллег – а отчеты дают сотрудникам повод заговорить о проделанной работе и отметить достижения.
4. Борьба с коллективными страхами. Во время прошлой эпидемии Alibaba выяснила, что справиться с опасениями сотрудников помогают бомбардировка хорошей информацией и честные беседы с руководителями. В «AliExpress Россия» топ-менеджеры и руководители команд тоже регулярно выступают перед коллегами онлайн. Мы предлагаем всем сотрудникам рассказывать о том, что в их работе изменилось к лучшему и что помогает им эффективно адаптироваться. Чем больше людей делают это, тем ниже коллективный уровень тревоги. Не следует и замалчивать неприятное: нужно открыто говорить о сокращении расходов или даже урезании зарплат. Главное – показать сотрудникам, что вы постоянно ищете способы решения проблем.
5. Подготовка к возвращению в обычный режим. Возвращение в офис после изоляции создает стресс не меньший, чем при переходе на удаленную работу. Чтобы облегчить этот процесс, Alibaba предложила часть рабочего времени по-прежнему проводить дома, чтобы заново привыкнуть к офису. Мы тоже готовимся на первых порах предложить гибкий график.
Когда эпидемия закончилась, Джек Ма устроил праздник – «День семьи». Сотрудники пришли на работу вместе с семьями, которые помогали им работать из дома: старались меньше беспокоить и брали на себя бытовые заботы. Потом это мероприятие стало ежегодным. «AliExpress Россия» уже готовится организовать такой день для всех сотрудников, когда коронавирусная инфекция будет побеждена. Каждая компания может придумать свою традицию, как вместе отметить окончание изоляции.