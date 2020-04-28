4. Борьба с коллективными страхами. Во время прошлой эпидемии Alibaba выяснила, что справиться с опасениями сотрудников помогают бомбардировка хорошей информацией и честные беседы с руководителями. В «AliExpress Россия» топ-менеджеры и руководители команд тоже регулярно выступают перед коллегами онлайн. Мы предлагаем всем сотрудникам рассказывать о том, что в их работе изменилось к лучшему и что помогает им эффективно адаптироваться. Чем больше людей делают это, тем ниже коллективный уровень тревоги. Не следует и замалчивать неприятное: нужно открыто говорить о сокращении расходов или даже урезании зарплат. Главное – показать сотрудникам, что вы постоянно ищете способы решения проблем.