Кого примут на работу прямо сейчасКаких руководителей и специалистов работодатели продолжают искать, несмотря на кризис
Утверждение, что кризис открывает новые возможности, не так уж далеко от реальности. Вслед за Китаем, где операторы электронной торговли за последние месяцы получили сотни процентов чистой прибыли, российская интернет-торговля тоже переживает бурное развитие. Онлайн-магазины продуктов, стройматериалов и хозяйственных товаров не справляются с потоком заказов, и компаниям, непосредственно вовлеченным в этот бизнес, т. е. производителям и провайдерам логистических услуг, очень требуются сотрудники. Хит-парад самых востребованных специалистов и управленцев возглавляют директора по продажам с опытом работы, менеджеры по цифровому маркетингу, IT-разработчики и операционные директора.
Финансовый сектор сейчас остро нуждается в специалистах по продуктам. Банки и страховые компании активно ищут руководителей, которые могут придумать новый продукт, например страховку от COVID или кредит для наиболее пострадавших отраслей, и сделать все расчеты по нему. А вот спрос на IT-специалистов в финансовом секторе снизился, потому что часть проектов разработки новых платформ и приложений приостановлена. Это не означает, что нет никаких вакансий, но IT-директору или руководителю группы разработки лучше сейчас поискать места в логистике, на производстве или в розничной торговле.
Директоров по продуктам ждут и в строительной отрасли. Как ни странно, здесь тоже наблюдается активность. Нужны люди, способные сформулировать правильные концепции строящегося жилья или коммерческой недвижимости и затем найти правильное позиционирование при продаже или сдаче в аренду. Ждут в строительных компаниях и руководителей проектов, и менеджеров по продажам.
Машиностроительные заводы и добывающие компании продолжают нанимать руководителей для управления производственной и операционной эффективностью. Портфель долгосрочных заказов у большинства предприятий снизился, а остановка производства может привести к серьезным убыткам. Нужно оптимизировать производственные процессы в условиях сокращающихся объемов.
Фармацевтическая отрасль по-прежнему нанимает управленцев в области производства и разработки новых препаратов. Компании продолжают конкурировать между собой за лучших технологов, специалистов по качеству и менеджеров по внедрению технологий. Особенно растет, по понятным причинам, производство противовирусных препаратов.
В любой отрасли сейчас ждут хороших финансовых директоров. Работодатели ждут, что они разработают и реализуют антикризисный план либо возьмут на себя управление увеличившимися денежными потоками. Компании продолжают искать и директоров по цифровой трансформации, но сейчас одной из ключевых компетенций кандидата стала способность реализовать проекты с минимальным бюджетом.
Отдельная профессия, которая сейчас стала одной из самых нужных, – специалисты по недвижимости, занимающиеся переговорами по аренде. Спрос на офисные площади падает, и практически все компании начали переговоры о снижении арендной платы. Сильные переговорщики на вес золота, их ждут с распростертыми объятиями в компаниях практически любых размеров и отраслей.
И везде востребованы руководители высшего звена с сильными компетенциями в управлении изменениями. Спрос на менеджеров среднего звена снизился, потому что высшее руководство стало больше общаться непосредственно с исполнителями на местах и часть начальников отделов и служб стала очевидно лишним звеном в структуре. И если вы остались без работы и понимаете, что работодатели не стоят за вами в очереди, самый лучший вариант – срочно учиться и приобретать нужные знания и навыки и на время соглашаться на работу курьера или продавца. Также больше шансов у тех, кто готов выходить на проектную работу на короткий период от одного до шести месяцев. Даже на позиции топ-менеджеров работодатели все чаще предпочитают нанимать кандидатов на краткосрочные контракты, ведь долгосрочные стратегии большинства предприятий сейчас отложены до лучших времен.