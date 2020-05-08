И везде востребованы руководители высшего звена с сильными компетенциями в управлении изменениями. Спрос на менеджеров среднего звена снизился, потому что высшее руководство стало больше общаться непосредственно с исполнителями на местах и часть начальников отделов и служб стала очевидно лишним звеном в структуре. И если вы остались без работы и понимаете, что работодатели не стоят за вами в очереди, самый лучший вариант – срочно учиться и приобретать нужные знания и навыки и на время соглашаться на работу курьера или продавца. Также больше шансов у тех, кто готов выходить на проектную работу на короткий период от одного до шести месяцев. Даже на позиции топ-менеджеров работодатели все чаще предпочитают нанимать кандидатов на краткосрочные контракты, ведь долгосрочные стратегии большинства предприятий сейчас отложены до лучших времен.