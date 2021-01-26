Как превратить собеседование в переговорыИ какой выигрыш это дает соискателю работы
Собеседование и переговоры – разные вещи. При рыночных переговорах стороны равны, а на собеседованиях тон и повестку обычно задают наниматели. Однако такое общение становится все менее эффективным как для кандидатов, так и для работодателей. Кандидат теряет уникальную возможность узнать больше о бизнесе компании, о задачах, для решения которых компания его нанимает, и о результатах, которых от него ждут. А без этих знаний он вряд ли сможет договориться о лучших финансовых условиях.
Односторонние собеседования, которые были хороши, когда условия на рынке труда диктовали работодатели, сегодня стали неэффективны для компаний. Влияние квалифицированных и опытных кандидатов в переговорах с нанимателями существенно выросло. И когда работодатели ждут, что дело кандидатов – только отвечать на вопросы; или общаются с ними высокомерно; или считают, что наймом должны заниматься не руководители, а службы персонала, то они своими руками отправляют кандидатов усиливать бизнес своих конкурентов.
В интересах обеих сторон сделать стандартные собеседования равными переговорами, подразумевающими уважительное общение и партнерские отношения. И кандидатам вполне по силам превращать собеседования в деловые переговоры. Вот 10 советов, как это сделать.
1. Смотрите на истинную суть сделки. Наем – обычная коммерческая сделка: труд в обмен на деньги. Компания – покупатель, у которого есть потребность; а вы – продавец, который может помочь компании эту потребность удовлетворить. Компания и кандидат в равной степени нужны друг другу. Игнорируйте все другие интерпретации сути этой сделки.