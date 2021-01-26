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Как превратить собеседование в переговоры

И какой выигрыш это дает соискателю работы
Андрей Носов , основатель проекта «Зарплатный переговорщик»

Собеседование и переговоры – разные вещи. При рыночных переговорах стороны равны, а на собеседованиях тон и повестку обычно задают наниматели. Однако такое общение становится все менее эффективным как для кандидатов, так и для работодателей. Кандидат теряет уникальную возможность узнать больше о бизнесе компании, о задачах, для решения которых компания его нанимает, и о результатах, которых от него ждут. А без этих знаний он вряд ли сможет договориться о лучших финансовых условиях.

Односторонние собеседования, которые были хороши, когда условия на рынке труда диктовали работодатели, сегодня стали неэффективны для компаний. Влияние квалифицированных и опытных кандидатов в переговорах с нанимателями существенно выросло. И когда работодатели ждут, что дело кандидатов – только отвечать на вопросы; или общаются с ними высокомерно; или считают, что наймом должны заниматься не руководители, а службы персонала, то они своими руками отправляют кандидатов усиливать бизнес своих конкурентов.

В интересах обеих сторон сделать стандартные собеседования равными переговорами, подразумевающими уважительное общение и партнерские отношения. И кандидатам вполне по силам превращать собеседования в деловые переговоры. Вот 10 советов, как это сделать.

1. Смотрите на истинную суть сделки. Наем – обычная коммерческая сделка: труд в обмен на деньги. Компания – покупатель, у которого есть потребность; а вы – продавец, который может помочь компании эту потребность удовлетворить. Компания и кандидат в равной степени нужны друг другу. Игнорируйте все другие интерпретации сути этой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных