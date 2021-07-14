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Какие качества русских менеджеров ценятся международными компаниями

Что должен знать и уметь российский управленец, желающий работать в международной компании
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Менеджеры, сделавшие карьеру в российском бизнесе, непросто приживаются в международной корпорации. Какими знаниями и качествами должен обладать руководитель, проработавший 5–10 лет в российских компаниях, чтобы получить офер от мирового бренда?

1. Международное образование и опыт кросс-функциональных проектов. В первую очередь ценится образование, полученное в международной бизнес-школе. Оно помогает понять специфику бизнес-процессов глобальных компаний, требования к соблюдению норм и законодательства, получить реальный опыт общения в мультинациональной и мультикультурной среде. 

Обязательно нужны навыки коммуникации с иностранными партнерами и понимание хотя бы на базовом уровне корпоративной культуры компаний из разных регионов. Для этого у себя на родине нужно развивать международные проекты, новые направления и продукты, которые могут быть востребованы на экспорт. Российские игроки продолжают выходить на американский, европейский и азиатский рынки – в основном речь идет о машиностроительной отрасли, сырьевом сегменте, производителях потребительских товаров и фармацевтических производителях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных