Обязательно нужны навыки коммуникации с иностранными партнерами и понимание хотя бы на базовом уровне корпоративной культуры компаний из разных регионов. Для этого у себя на родине нужно развивать международные проекты, новые направления и продукты, которые могут быть востребованы на экспорт. Российские игроки продолжают выходить на американский, европейский и азиатский рынки – в основном речь идет о машиностроительной отрасли, сырьевом сегменте, производителях потребительских товаров и фармацевтических производителях.