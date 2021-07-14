Какие качества русских менеджеров ценятся международными компаниямиЧто должен знать и уметь российский управленец, желающий работать в международной компании
Менеджеры, сделавшие карьеру в российском бизнесе, непросто приживаются в международной корпорации. Какими знаниями и качествами должен обладать руководитель, проработавший 5–10 лет в российских компаниях, чтобы получить офер от мирового бренда?
1. Международное образование и опыт кросс-функциональных проектов. В первую очередь ценится образование, полученное в международной бизнес-школе. Оно помогает понять специфику бизнес-процессов глобальных компаний, требования к соблюдению норм и законодательства, получить реальный опыт общения в мультинациональной и мультикультурной среде.
Обязательно нужны навыки коммуникации с иностранными партнерами и понимание хотя бы на базовом уровне корпоративной культуры компаний из разных регионов. Для этого у себя на родине нужно развивать международные проекты, новые направления и продукты, которые могут быть востребованы на экспорт. Российские игроки продолжают выходить на американский, европейский и азиатский рынки – в основном речь идет о машиностроительной отрасли, сырьевом сегменте, производителях потребительских товаров и фармацевтических производителях.