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«Это будет небольшой, но особенный университет»

Эксклюзивное интервью Алексея Кудрина «Ведомостям» о создании Университета свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге
Сергей Балуев
Председатель Счетной палаты, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин /Евгений Разумный / Ведомости

В России появится первый Университет свободных искусств и наук. 1 марта ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) одобрил выделение из университета одноименного факультета, за это проголосовали 95 членов ученого совета СПбГУ, 21 – против, 17 – воздержались.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, возглавляющий факультет свободных искусств и наук СПбГУ, делится своим видением либерального образования и объясняет, зачем надо было разводиться с петербургским университетом.

– Когда будет создан новый университет?

– В течение двух месяцев будет произведена реорганизация СПбГУ с выделением факультета свободных искусств и наук. На базе факультета будет создан Университет свободных искусств и наук.

– Кто примет такое решение?

– Решение о реорганизации примет правительство России как учредитель СПбГУ. А учредителем нового университета станет Министерство образования и науки. Все договоренности достигнуты. СПбГУ против выделения факультета не возражает.

– Понятно, что решение – это одно, а процедура выделения не может быть быстрой. Когда вы сможете объявить набор студентов в новый университет?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных