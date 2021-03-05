В России появится первый Университет свободных искусств и наук. 1 марта ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) одобрил выделение из университета одноименного факультета, за это проголосовали 95 членов ученого совета СПбГУ, 21 – против, 17 – воздержались.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, возглавляющий факультет свободных искусств и наук СПбГУ, делится своим видением либерального образования и объясняет, зачем надо было разводиться с петербургским университетом.

– В течение двух месяцев будет произведена реорганизация СПбГУ с выделением факультета свободных искусств и наук. На базе факультета будет создан Университет свободных искусств и наук.

– Решение о реорганизации примет правительство России как учредитель СПбГУ. А учредителем нового университета станет Министерство образования и науки. Все договоренности достигнуты. СПбГУ против выделения факультета не возражает.

– Понятно, что решение – это одно, а процедура выделения не может быть быстрой. Когда вы сможете объявить набор студентов в новый университет?