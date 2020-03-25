Работа и зарплата во время и после коронавируса
Все переживут этот кризис по-разному. Кто-то останется без работы, а кто-то с повышением в должности и прибавкой к зарплате
Коронавриус добрался до рынка труда. Часть компаний уже остановила набор персонала, начала отправлять сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать зарплаты. Сотрудники предполагают, что без сокращений дело не обойдется. Судя по опыту предыдущих падений, лихорадить рынок труда будет от нескольких месяцев до полугода. Международная организация труда (МОТ) опубликовала 18 марта прогноз, согласно которому 25 млн человек в мире потеряют работу из-за пандемии.
Цифра кажется устрашающей, но лишь на первый взгляд. 25 млн – это 0,6% от 4,5 млрд трудоспособного населения в мире, то есть один человек на каждые 200, что сравнимо с уровнем увольнений в спокойное время.
Все переживут этот кризис по-разному и выйдут из него с разными результатами. Кто-то останется без работы; кто-то с зарплатой ниже, без бонусов и социального пакета, но с сохраненным рабочим местом; кто-то без особых потерь; а кто-то даже с повышением в должности и прибавкой к зарплате.
От чего это зависит? Премии обычно привязаны к двум показателям: к индивидуальным результатам сотрудника и к результатам компании. Допустим, сейчас нужный результат – пережить кризис с наилучшими показателями и минимальными потерями, и он будет зависеть опять же от правильности действий компании-работодатели и самого сотрудника.
Как реагировать компаниям?