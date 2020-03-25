Работа и зарплата во время и после коронавируса

Все переживут этот кризис по-разному и выйдут из него с разными результатами. Кто-то останется без работы; кто-то с зарплатой ниже, без бонусов и социального пакета, но с сохраненным рабочим местом; кто-то без особых потерь; а кто-то даже с повышением в должности и прибавкой к зарплате.