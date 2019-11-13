Марейн Деккерс уходит с поста председателя совета директоров Unilever

Unilever — англо-голландская корпорация, которая работает более чем в 100 странах. С 1992 г. компания выпускает в России продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Сейчас ей принадлежит четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, косметической продукции и бытовой химии — в Санкт-Петербурге, косметической продукции — в Екатеринбурге и мороженого — в Омске.