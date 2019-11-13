Марейн Деккерс уходит с поста председателя совета директоров Unilever
Председатель совета директоров Unilever Марейн Деккерс уходит в отставку, сообщает пресс-служба компании. Он был назначен на эту должность в 2016 г. До этого работал в корпорациях General Electric, Honeywell International Inc., Thermo Electron Corporation и Bayer. Теперь Деккерс планирует сосредоточиться на руководстве основанной им Novalis LifeSciences.
Вместо него руководство Unilever назначило Нильса Андерсена, который с 2015 г. был неисполнительным директором компании. Ранее он работал генеральным директором A.P. Moller — Maersk и Carlsberg and Carlsberg Breweries. Последний год был председателем совета директоров AkzoNobel.
Unilever — англо-голландская корпорация, которая работает более чем в 100 странах. С 1992 г. компания выпускает в России продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Сейчас ей принадлежит четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, косметической продукции и бытовой химии — в Санкт-Петербурге, косметической продукции — в Екатеринбурге и мороженого — в Омске.