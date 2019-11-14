Майк Генри стал новым гендиректором BHP
Горнодобывающая компания BHP назначила Майка Генри генеральным директором, сообщает пресс-служба корпорации. Свой пост он займет 1 января 2020 г. Нынешний глава BHP Group Эндрю Макензи сдаст свои полномочия 31 декабря.
Майк Генри работает в горнодобывающей отрасли 30 лет, 16 из них в BHP. Сначала занимался маркетингом и торговлей различным минеральным и углеводородным сырьем в Гааге, затем отвечал за морские грузовые перевозки. С 2016 г. курировал австралийские операции компании. До BHP Генри работал в добывающей отрасли в Канаде, Японии и Австралии.
Эндрю Макензи возглавлял корпорацию последние шесть лет. За это время BHP продала ряд активов, включая месторождения в США и ЮАР. До прихода в компанию Макензи занимал руководящие посты в BP и Rio Tinto.
BHP Billiton Ltd основана в 2001 году. Занимается добычей алмазов, угля, марганца, железной руды, урана, никеля, меди, серебра, бокситов и титаносодержащих минералов. В 2006 г. «Норильский Никель» заключил с компанией договор о совместной разработке месторождений. С этого момента корпорация работает на территории России.