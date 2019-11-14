Майк Генри стал новым гендиректором BHP

Майк Генри работает в горнодобывающей отрасли 30 лет, 16 из них в BHP. Сначала занимался маркетингом и торговлей различным минеральным и углеводородным сырьем в Гааге, затем отвечал за морские грузовые перевозки. С 2016 г. курировал австралийские операции компании. До BHP Генри работал в добывающей отрасли в Канаде, Японии и Австралии.