2 часа назад / Карьера

Руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ стала Лариса Пономарева

Ведомости
Ведомости

Лариса Пономарева стала руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ, сообщает пресс-служба банка. С 2018 г. она прошла путь от управляющего директора департамента маркетинга и рекламы до замруководителя — начальника управления маркетинговых коммуникаций. 

Пономарева закончила факультет государственного управления МГУ, затем прошла курс профессиональной переподготовки в Государственном университете управления по специальности «маркетинг». После получения диплома она начала работу в «Ренессанс Страхование». Позже продолжила строить карьеру в компаниях «Ингосстрах» и «Сбербанк».

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