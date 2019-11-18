Руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ стала Лариса Пономарева
Лариса Пономарева стала руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ, сообщает пресс-служба банка. С 2018 г. она прошла путь от управляющего директора департамента маркетинга и рекламы до замруководителя — начальника управления маркетинговых коммуникаций.
Пономарева закончила факультет государственного управления МГУ, затем прошла курс профессиональной переподготовки в Государственном университете управления по специальности «маркетинг». После получения диплома она начала работу в «Ренессанс Страхование». Позже продолжила строить карьеру в компаниях «Ингосстрах» и «Сбербанк».