Руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ стала Лариса Пономарева

Пономарева закончила факультет государственного управления МГУ, затем прошла курс профессиональной переподготовки в Государственном университете управления по специальности «маркетинг». После получения диплома она начала работу в «Ренессанс Страхование». Позже продолжила строить карьеру в компаниях «Ингосстрах» и «Сбербанк».