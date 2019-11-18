Денис Рудоманенко назначен операционным директором НПФ «Сафмар»

Пост операционного директора НПФ «Сафмар» занял Денис Рудоманенко, сообщает пресс-служба компании. На новой должности он займётся оперативным управлением всех бизнес-процессов фонда. Его предшественник Александр Лутченко продолжит работу в компании в качестве руководителя блока бизнеса.