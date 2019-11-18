Денис Рудоманенко назначен операционным директором НПФ «Сафмар»
Пост операционного директора НПФ «Сафмар» занял Денис Рудоманенко, сообщает пресс-служба компании. На новой должности он займётся оперативным управлением всех бизнес-процессов фонда. Его предшественник Александр Лутченко продолжит работу в компании в качестве руководителя блока бизнеса.
Рудоманенко закончил Московский государственный институт электроники и математики. Карьеру начал в управляющей компании Магнитогорского металлургического комбината ООО «Расчетно-фондовый центр». Последние несколько лет возглавлял НПФ «Открытие».
НПФ «Сафмар» — российский негосударственный пенсионный фонд, основанный в 2004 году. Входит в финансовый холдинг «Сафмар» Финансовые инвестиции».