Ольга Филатова стала исполнительным вице-президентом «Билайн» по HR

Филатова закончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.Н. Герцена по специальности «иностранные языки». Карьеру начала в компании Unilever. Проработав там одиннадцать лет, она перешла в «МегаФон» на пост руководителя департамента кадровой политики. До прихода в «Билайн» возглавляла HR московской школы управления «Сколково».