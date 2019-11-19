Ольга Филатова стала исполнительным вице-президентом «Билайн» по HR
Руководство «Билайн» объявило о назначении Ольги Филатовой на пост исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке. Ранее эту должность занимала Наталья Альбрехт. В пресс-службе компании также отметили, что Ольга войдёт в состав правления ПАО «ВымпелКом».
Филатова закончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.Н. Герцена по специальности «иностранные языки». Карьеру начала в компании Unilever. Проработав там одиннадцать лет, она перешла в «МегаФон» на пост руководителя департамента кадровой политики. До прихода в «Билайн» возглавляла HR московской школы управления «Сколково».