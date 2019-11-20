Елена Красная стала министром правительства Подмосковья

Красная закончила Воронежский государственный педагогический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Московский государственный институт международных отношений. Карьеру Елена начала еще будучи студенткой, став начальником управления по организации и сопровождению мероприятий Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Позже работала начальником организационно-правового управления и заместителем руководителя. С октября 2019 г. была исполняющей обязанности министра регионального правительства по социальным коммуникациям.