Карьера

Елена Красная стала министром правительства Подмосковья

Ведомости
Ведомости

Елена Красная назначена министром правления Подмосковья по социальным коммуникациям, сообщает сайт Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Её предшественница Ирина Плещева перешла на работу в Общероссийский народный фронт. 

Красная закончила Воронежский государственный педагогический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Московский государственный институт международных отношений. Карьеру Елена начала еще будучи студенткой, став начальником управления по организации и сопровождению мероприятий Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Позже работала начальником организационно-правового управления и заместителем руководителя. С октября 2019 г. была исполняющей обязанности министра регионального правительства по социальным коммуникациям.

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