Алина Сафинина назначена гендиректором Белогородского молкомбината

Новым генеральным директором АО «Белгородский молочный комбинат» (дочернее предприятие корпорации Parmalat) назначена Алина Сафинина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц. Последние четыре года этот пост занимал Лоренцо Трашинелли.