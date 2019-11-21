Антон Елистратов стал гендиректором ГК «Самолет»

Елистратов закончил международно-правовой факультет МГИМО, а также прошел несколько учебных программ в Wharton Business School и Chicago Booth. Ранее в компании отвечал за направления продаж, маркетинга, коммуникаций и взаимоотношений с инвесторами и землевладельцами. До прихода в «Самолет» входил в советы директоров нескольких крупных девелоперских компаний, был партнером и основателем компаний, занимавшихся стратегическим, инвестиционным и юридическим консалтингом.