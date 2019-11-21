Антон Елистратов стал гендиректором ГК «Самолет»
Новым генеральным директором ГК «Самолет» назначен Антон Елистратов, сообщает пресс-служба компании. Он сменил Игоря Евтушевского, который управлял корпорацией с момента её создания.
Елистратов закончил международно-правовой факультет МГИМО, а также прошел несколько учебных программ в Wharton Business School и Chicago Booth. Ранее в компании отвечал за направления продаж, маркетинга, коммуникаций и взаимоотношений с инвесторами и землевладельцами. До прихода в «Самолет» входил в советы директоров нескольких крупных девелоперских компаний, был партнером и основателем компаний, занимавшихся стратегическим, инвестиционным и юридическим консалтингом.
ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Миноритарием входящей в группу фирмы «Самолет две столицы» является структура брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максима, у нее 25% акций компании.