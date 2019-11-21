Кирилл Кузнецов стал членом правления Банка «Санкт-Петербург»

Кузнецов закончил экономический факультет Алтайского государственного университета, а также бизнес-школу INSEAD по программе Аlfa-Bank Top management. Начал карьеру в «Альфа-Банке», пройдя путь от директора по работе с регионами до руководителя блока «Средний и региональный корпоративный бизнес». В Банк «Санкт-Петербург» пришел сразу на должность старшего вице-президента.