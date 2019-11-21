Кирилл Кузнецов стал членом правления Банка «Санкт-Петербург»
Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принял решение назначить старшего вице-президента – управляющего московским филиалом Кирилла Кузнецова членом правления, сообщили в пресс-службе банка. Это связано с новой стратегией компании, в рамках которой руководство начнет активно развивать бизнес в Москве.
Кузнецов закончил экономический факультет Алтайского государственного университета, а также бизнес-школу INSEAD по программе Аlfa-Bank Top management. Начал карьеру в «Альфа-Банке», пройдя путь от директора по работе с регионами до руководителя блока «Средний и региональный корпоративный бизнес». В Банк «Санкт-Петербург» пришел сразу на должность старшего вице-президента.