МТС сменила двух вице-президентов: по HR и цифровым технологиям
ПАО «МТС» назначило вице-президентом по управлению персоналом Татьяну Чернышеву, а вице-президентом по облачным и цифровым решениям Дмитрия Халина, сообщает пресс-служба оператора. Обе кандидатуры утверждены советом директоров в должностях членов правления МТС. Их предшественники Мария Голяндрина и Валерий Шоржин больше не будут работать в компании.
Татьяна Чернышева закончила кафедру менеджмента Санкт-Петербургского Государственного университета. С 2004 по 2016 г. занимала должности директора по персоналу российских представительств и филиалов в Alliance Healthcare, Danone Group, Johnson&Johnson и Lamoda Group. Позднее она занялась развитием собственных проектов в сфере HR-консалтинга, параллельно работая заместителем генерального директора по кадровой политике и организационному развитию в ПАО «Группа ЛСР».
Дмитрий Халин закончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, а также получил степень MBA Московской школы управления Сколково. Карьеру начал программистом в Научно-исследовательском центре вычислительной техники, а спустя несколько лет стал частью команды Microsoft. Сначала в должности менеджера по маркетингу, затем руководителем отдела по работе с корпоративными партнерами. Позднее возглавил департамент стратегических технологий российского представительства компании. До прихода в МТС исполнял обязанности генерального директора «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и отвечаел за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.