МТС сменила двух вице-президентов: по HR и цифровым технологиям

Дмитрий Халин закончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, а также получил степень MBA Московской школы управления Сколково. Карьеру начал программистом в Научно-исследовательском центре вычислительной техники, а спустя несколько лет стал частью команды Microsoft. Сначала в должности менеджера по маркетингу, затем руководителем отдела по работе с корпоративными партнерами. Позднее возглавил департамент стратегических технологий российского представительства компании. До прихода в МТС исполнял обязанности генерального директора «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» и отвечаел за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.