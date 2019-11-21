Дмитрий Колосов будет управлять нефтегазовыми активами банка «Траст»

Дмитрий Колосов закончил юридический факультет МГУ, имеет степень кандидата юридических наук и диплом Finance for Executives бизнес-школы INSEAD. После университета пошел работать в ТНК-ВР, где исполнял обязанности начальника отдела юридической службы компании, был советником по корпоративным и правовым вопросам председателя совета директоров. В 2010-2013 гг. был вице-президентом, членом правления фонда «Сколково». Позже Колосов занимался развитием собственных проектов.