Дмитрий Колосов будет управлять нефтегазовыми активами банка «Траст»
Управляющим директором проекта «Нефтегаз» банка «Траст» назначен Дмитрий Колосов, сообщает пресс-служба компании. На новом посту он будет развивать нефтегазовые активы и привлекать потенциальных инвесторов.
Дмитрий Колосов закончил юридический факультет МГУ, имеет степень кандидата юридических наук и диплом Finance for Executives бизнес-школы INSEAD. После университета пошел работать в ТНК-ВР, где исполнял обязанности начальника отдела юридической службы компании, был советником по корпоративным и правовым вопросам председателя совета директоров. В 2010-2013 гг. был вице-президентом, членом правления фонда «Сколково». Позже Колосов занимался развитием собственных проектов.