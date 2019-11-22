Андрей Нагурный стал новым партнером «Делойт»
Андрей Нагурный стал партнером департамента финансового консультирования «Делойт» в СНГ, сообщает пресс-служба компании. Он будет руководить новой группой по реструктуризации и финансовому оздоровлению. Её цель — предоставлять услуги кредиторам и корпоративным заемщикам, которые находятся в процессе реструктуризации задолженности или нуждаются в рефинансировании.
Нагурный закончил Томский государственный университет, где получил диплом в области международной экономики, а также имеет квалификацию ACCA. До прихода в «Делойт» Андрей работал в «большой четверке» аудиторских компаний, где отвечал за реструктуризацию задолженности в интересах российских и международных банков. Затем в течение двух лет в Великобритании сотрудничал с компаниями Barclays, HSBC Zurich и Royal Mail.