Сергей Лобанов оставил пост гендиректора «Холдинга Аква»

Лобанов закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), теперь Российский университет транспорта. Затем получил диплом РАНХиГС при президенте Российской Федерации по программе MBA. Ранее работал директором по развитию в АО «Прогресс», выпускающем продукцию под марками «ФрутоНяня», «Липецкий бювет» и другие. В его обязанности входило выведение на рынок новых продуктов. Спустя четыре года перешел в компанию «Акваника» на должность генерального директора. Пост гендиректора «Холдинга Аква» Сергей занял в феврале 2019 г.