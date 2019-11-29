Рачик Петросян стал директором по цифровой трансформации «Ростеха»
Рачик Петросян назначен директором по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех», сообщает пресс-служба компании. Он будет курировать разработку стратегии цифровой трансформации, нацпроект «Цифровая экономика», взаимодействие с органами власти и предпринимательским сообществом, синхронизацию ИТ-систем корпорации и ее организаций.
Петросян закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления», а также прошёл обучение в Российской академии государственной службы при Президенте России. После выпуска начал работу в ФАС. В 2007 г. получил должность замначальника управления по контролю за госзаказом, а в 2009 г. возглавил управление контроля ЖКХ и природных ресурсов. До перехода в «Ростех» был заместителем руководителя ведомства.