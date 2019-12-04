Заместителем председателя правления Россельхозбанка стал Константин Стырин

Константин закончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «мировая экономика». Пришёл в РСХБ в 2010 г. В эти годы он занимался вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, прогнозирования, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда. Ранее Стырин был начальником управления отчетности финансового департамента ВТБ.