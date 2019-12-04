Вадим Яковлев снят с поста первого заместителя гендиректора «Газпром нефть»

Вадим Яковлев закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная ядерная физика», а также Высшую школу финансов Международного университета в Москве. Строить карьеру начал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Затем перешёл в ЗАО «ЮКОС ЭП» на пост заместителя начальника финансово-экономического управления. Позднее работал в ООО «Сибур-Русские шины». В «Газпром нефть» Яковлев пришёл на должность заместителя гендиректора по экономике и финансам и заместителя председателя правления в 2007 г. Был первым заместителем генерального директора с 2010 г.