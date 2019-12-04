«Магнит» расстался с пятью топ-менеджерами
Компанию «Магнит» покинули пять топ-менеджеров — директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директора по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщил источник «Ведомостям». В пресс-службе ритейлера информацию подтвердили.
Сергей Саченко закончил Вольское Высшее Военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». До прихода в «Магнит» работал директором северо-западного дивизиона сети «Пятёрочка», входящей в компанию X5 Retail Group. Ранее занимал руководящие должности в «Алнас», «Римера», «Эльдорадо» и «Марс».
Сергей Выдрин прошёл обучение в Череповецком государственном университете, Международном институте менеджмента ЛИНК и Университете Нортумбрия в Великобритании. Как и его коллега Саченко, он перешёл в «Магнит» с поста директора дивизиона сети «Пятёрочка». До этого работал в компании «Северсталь-метиз», где занимался стратегическим и оперативным бизнес-планированием и инвестициями.
Дмитрий Ситников пришёл в «Магнит» в октябре прошлого года. До этого занимался маркетингом в компаниях «Май», «Лебедянский» и «Юнимилк», был исполнительным директором «Профессионалы.ru» и менеджером по развитию бизнеса в российском подразделении The HEINEKEN Company.