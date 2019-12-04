«Магнит» расстался с пятью топ-менеджерами

Сергей Выдрин прошёл обучение в Череповецком государственном университете, Международном институте менеджмента ЛИНК и Университете Нортумбрия в Великобритании. Как и его коллега Саченко, он перешёл в «Магнит» с поста директора дивизиона сети «Пятёрочка». До этого работал в компании «Северсталь-метиз», где занимался стратегическим и оперативным бизнес-планированием и инвестициями.