Борис Ким возглавит компанию Qiwi
Генеральным директором Qiwi назначен сооснователь группы Борис Ким, сообщает пресс-служба компании. Его предшественник и основной владелец организации Сергей Солонин стал председателем совета директоров. Пост заместителя руководителя Qiwi займет Мария Шевченко, она сфокусируется на комплаенсе, юридическом и операционном контроле компании.
Борис Ким закончил факультеты химии, психологии и философии в МГУ им. Ломоносова. Получил дипломы Всероссийского заочного финансово-экономического института и МГЮА. Карьеру начал в компании TJ Collection, где занимал пост финансового директора российского подразделения. С 2014 г. возглавлял совет директоров группы QIWI.
Сергей Солонин закончил Всероссийский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». Начал зарабатывать на бирже «Алиса» предпринимателя Германа Стерлигова. В 1998 г. основал банк «Русский инвестиционный клуб». В начале двухтысячных инвестировал в электронные платежные системы и стал членом совета директоров QIWI, в которой был гендиректором группы.
Мария Шевченко закончила банковскую школу Центрального банка России, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, а также Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». С марта 2019 г. была председателем совета директоров «Киви банка». До прихода в компанию 18 лет проработала в Альфа-банке, в том числе на посту главного операционного директора.