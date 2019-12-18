Борис Ким возглавит компанию Qiwi

Сергей Солонин закончил Всероссийский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». Начал зарабатывать на бирже «Алиса» предпринимателя Германа Стерлигова. В 1998 г. основал банк «Русский инвестиционный клуб». В начале двухтысячных инвестировал в электронные платежные системы и стал членом совета директоров QIWI, в которой был гендиректором группы.