Вице-губернатором Петербурга по вопросам транспорта назначен Максим Соколов

Максим Соколов окончил Ленинградский государственный университет. Пять лет возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства Петербурга. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства России. В 2012–2018 гг. руководил Министерством транспорта. В августе прошлого года Соколова избрали генеральным директором ПАО «Группа «ЛСР». В июне он покинул эту должность и стал первым заместителем гендиректора компании.