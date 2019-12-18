Вице-губернатором Петербурга по вопросам транспорта назначен Максим Соколов
Заксобрание согласовало назначение Максима Соколова на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам транспорта, инвестиций и туризма. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Максим Соколов окончил Ленинградский государственный университет. Пять лет возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства Петербурга. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства России. В 2012–2018 гг. руководил Министерством транспорта. В августе прошлого года Соколова избрали генеральным директором ПАО «Группа «ЛСР». В июне он покинул эту должность и стал первым заместителем гендиректора компании.