Коробков восстановлен на посту руководителя «Газпромнефть-Сахалин»

Коробков окончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит». Работает в структурах «Газпром нефти» 14 лет. В 2010 г. занимал должность начальника управления приобретения и интеграции активов компании. Спустя год он был назначен руководителем «Газпромнефть-Сахалин». В июле 2019 г. гендиректором «дочки» был избран Денис Крылов.