Николай Биднюк стал гендиректором «Тролзы»
Николай Биднюк назначен руководителем ЗАО «Тролза», следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс». Ранее этот пост занимал Сергей Ключарев.
Николай Биднюк – совладелец и генеральный директор ООО «Саратовский завод металлических конструкций». Как сообщает «Интерфакс», решение о его назначении было принято собственником и «является плановым». По словам собеседников агентства, это никак не повлияет на работу предприятия.
ЗАО «Тролза» – крупнейший в стране производитель троллейбусов. Ранее стало известно, что банк «Россия» инициировал процедуру банкротства компании и добился процедуры наблюдения в партнерской «Тролза-маркет». Суд рассмотрит заявление 24 декабря.