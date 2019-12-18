Николай Биднюк стал гендиректором «Тролзы»

Николай Биднюк – совладелец и генеральный директор ООО «Саратовский завод металлических конструкций». Как сообщает «Интерфакс», решение о его назначении было принято собственником и «является плановым». По словам собеседников агентства, это никак не повлияет на работу предприятия.