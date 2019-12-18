Жанна Чаваррия стала новым директором по маркетингу «Открытие брокера»
Новым руководителем департамента маркетинга «Открытие брокера» назначена Жанна Чаваррия, сообщает пресс-служба компании. Она займется разработкой и реализацией новой маркетинговой стратегии и увеличением объемов продаж.
Жанна закончила Астраханский государственный технический университет по специальности «маркетолог», там же получила степень бакалавра экономики. До перехода в «Открытие брокер» она руководила сервисом по доставке бьюти-боксов. Ранее работала директором направления маркетинга в ПАО «Вымпел-коммуникации». В ее обязанности входило обеспечение digital-продуктов.