Йонсен возглавил совет директоров «Вымпелкома»

Йонсен закончил Университет Осло. Позднее получил степень бакалавра в Норвежской бизнес-школе и степень MBA в Норвежской школе экономики. После обучения работал в шведской логистической компании Scandsea International, где отвечал за торговые операции в России и на Украине. В начале двухтысячных строил карьеру в структурах Telenor. С 2006 г. руководил представительством в России и был старшим вице-президентом Telenor Central & Eastern Europe. Спустя шесть лет занял пост исполнительного вице-президента группы и главы Telenor Europe. Стал членом совета директоров «Вымпелкома» в 2007 г. С 2011 по 2015 г. входил в наблюдательный совет Vimpelcom Ltd., а с августа 2016 г. стал руководителем по работе компании на основных рынках.