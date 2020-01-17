Рутберг назначен директором по развитию, маркетингу и коммуникациям Depot
Гарри Рутберг назначен директором по развитию, маркетингу и коммуникациям Depot branding agency, сообщила пресс-служба компании. Он будет отвечать за коммуникации агентства с потребителями, маркетинг и работу с новыми клиентами.
Рутберг закончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). После получения диплома работал в пресс-службе Министерства экономического развития России. Затем был начальником отдела рекламы и промоушена дистрибутивного дивизиона группы компаний «Спортмастер». Через несколько лет Гарри присоединился к команде Московского аэропорта Домодедово как руководитель направления маркетинговых коммуникаций. До перехода в Depot был директором по маркетингу и бренд-менеджменту в компании Plastic Republic.
Depot — независимое международное брендинговое агентство. С момента основания оно успешно реализовало более трех тысяч проектов, высоко оцененных как в России, так и за рубежом.