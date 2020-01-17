Гендиректор «Татнефти» ввел три новые должности

Рустам Мухамадеев получил диплом Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Работал оператором и инженером по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть». Затем стал старшим геологом партии № 26 геолого-поисковой конторы треста «Татнефтегазразведка» ПО «Татнефть». С 1990 по 1998 г. был заместителем начальника по кадрам, быту и социальному развитию, заместителем начальника по социальному развитию и заместителем начальника по общим вопросам НГДУ «Елховнефть». До назначения занимал пост замгендиректора ПАО «Татнефть» по общим вопросам. Теперь он будет отвечать за деятельность социального характера, PR-направление и взаимодействие с органами государственной власти.