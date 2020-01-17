Гендиректор «Татнефти» ввел три новые должности
Генеральный директор группы «Татнефть» Наиль Маганов ввел три новые должности заместителей, сообщает пресс-служба компании. Заместителем гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии назначен Азат Хабибрахманов, а заместителем по социальному развитию стал Рустам Мухамадеев. Пост зама по логистике и техническому развитию занял Ренат Нугайбеков.
Хабибрахманов закончил Альметьевский нефтяной институт по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также Институт нефтяного бизнеса по аналогичному направлению. Карьеру в группе начал техником первой категории ОПЭ ГТИ Научно-технического управления ОАО «Татнефтегеофизика». Позднее работал оператором по добыче нефти и газа, мастером по добыче, ведущим инженером-технологом и начальником цеха. С 2009 по 2015 г. был главным инженером и первым заместителем начальника НГДУ «Елховнефть». До назначения занимал должность начальника НГДУ. На новом посту Хабибрахманов займется управлением реализации целевых программ компании в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья, сохранения благоприятной окружающей среды с учетом изменения климата.
Рустам Мухамадеев получил диплом Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Работал оператором и инженером по исследованию скважин ЦНИПР НГДУ «Елховнефть». Затем стал старшим геологом партии № 26 геолого-поисковой конторы треста «Татнефтегазразведка» ПО «Татнефть». С 1990 по 1998 г. был заместителем начальника по кадрам, быту и социальному развитию, заместителем начальника по социальному развитию и заместителем начальника по общим вопросам НГДУ «Елховнефть». До назначения занимал пост замгендиректора ПАО «Татнефть» по общим вопросам. Теперь он будет отвечать за деятельность социального характера, PR-направление и взаимодействие с органами государственной власти.
Ренат Нугайбеков закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и Московский институт нефтегазового бизнеса. Кандидат технических наук. Сначала был оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 НГДУ «Елховнефть». Вскоре там же стал мастером, а позднее – заместителем начальника цеха. В 1998–2005 гг. занимал пост заместителя начальника управления по строительству НГДУ «Елховнефть». Затем стал директором УК ООО «ТМС групп». До назначения был руководителем НГДУ «Альметьевнефть».