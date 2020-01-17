Анна Кузнецова в апреле покинет Мосбиржу

Анна закончила механико-математический и экономический факультеты МГУ им. М. В. Ломоносова. Карьеру начала в НАУФОР, участвовала в создании Национальной котировальной системы и развитии системы комплексного раскрытия информации. Затем руководила департаментом развития новых рынков НП «Фондовая биржа РТС». В 2004–2006 гг. была исполнительным директором ООО «БК «Регион». Позднее Кузнецова вернулась в РТС, где занимала пост вице-президента НП ФБ РТС и заместителя председателя правления компании. На должность заместителя гендиректора «Фондовой биржи ММВБ» она была назначена в 2008 г. С 2013 по 2016 г. была генеральным директором. Сейчас Анна курирует на Мосбирже бизнес-направления «Фондовый рынок», «Рынок инноваций и инвестиций», а также департамент индексов и биржевой информации.