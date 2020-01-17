Йенер стал гендиректором подразделения «Бритиш Американ Тобакко»

Йенер получил образование в области промышленной инженерии в университете Босфора в Стамбуле. После окончания учебы он начал карьеру в Philips Electronics. Затем присоединился к команде турецкого подразделения «Бритиш Американ Тобакко» в роли директора по продажам. До приезда в Россию Фарук работал в штаб-квартире компании и отвечал за глобальную стратегию развития системы нагревания табака.