Даниил Егоров назначен главой ФНС

Егоров окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2001 г. был членом комиссии межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Позднее стал начальником юротдела в ЗАО «Энеко». Карьеру в налоговых органах начал в 2001 г.: сначала в управлении по Москве, а затем в ФНС. Егоров курировал контрольное управление, управление трансфертного ценообразования, управление камерального контроля и управление оперативного контроля.