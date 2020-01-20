Даниил Егоров назначен главой ФНС
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего бывшего заместителя Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.
Егоров окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2001 г. был членом комиссии межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Позднее стал начальником юротдела в ЗАО «Энеко». Карьеру в налоговых органах начал в 2001 г.: сначала в управлении по Москве, а затем в ФНС. Егоров курировал контрольное управление, управление трансфертного ценообразования, управление камерального контроля и управление оперативного контроля.