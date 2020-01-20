Карьера

Тарновский стал новым гендиректором САО «ВСК»

Ведомости

Александр Тарновский избран генеральным директором САО «ВСК», сообщила пресс-служба страховщика. Полномочия его предшественника Олега Овсяницкого досрочно прекращены с 20 января. Он продолжит работать в органах управления ВСК на позиции члена совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития компании.

Тарновский работает в САО «ВСК» с 2010 г. Сначала был руководителем Тверского филиала компании, затем стал заместителем гендиректора по розничному страхованию. До назначения Тарновский занимал пост старшего вице-президента и руководителя центра розничного страхования. 

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