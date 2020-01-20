Креславский возглавил комитет по строительству Петербурга
Игорь Креславский назначен председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Его предшественник Леонид Кулаков освобожден от должности.
Креславский имеет два высших образования – инженерное и управленческое. В строительной отрасли работает более 15 лет. Курирует инвестиционные проекты и государственные заказы. До назначения он занимал пост председателя правления холдинга РСТИ (бывший «Росстройинвест»).