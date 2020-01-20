Гапонько назначен директором по операционной эффективности РЖД

Гапонько закончил Московский государственный университет путей сообщения, а также прошел курс профессиональной переподготовки в Корпоративном университете РЖД. Имеет степень Executive MBA Чикагской школы бизнеса. В 2017 г. возглавил департамент экономики РЖД, а спустя два года был назначен руководителем управления по управленческому учету и отчетности компании.