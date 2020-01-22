Путин назначил новое правительство

Валерий Фальков закончил Тюменской государственный университет. Избирался в Тюменскую городскую думу от «Единой России», где впоследствии занимался вопросами градостроительства. Позднее победил на выборах в областную думу. В конце двухтысячных был председателем совета молодых ученых. На этом посту он организовал олимпиаду для школьников «Менделеев», а также инициировал проект по правовому просвещению граждан «Открытая школа права» в Тюменской области. В декабре 2018 г. Фальков вошел в совет по науке и образованию при президенте России, а за неделю до назначения на должность министра стал членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.