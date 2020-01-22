Путин назначил новое правительство
Президент Владимир Путин назначил новое правительство, следует из сообщения Кремля. Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев, министром экономического развития стал Максим Решетников, министром спорта – Олег Матыцин, министром труда и социальной защиты – Антон Котяков, министром здравоохранения – Михаил Мурашко, министром юстиции – Константин Чуйченко, министром культуры – Ольга Любимова, министром науки и высшего образования – Валерий Фальков, а министром просвещения – Сергей Кравцов.
Максут Шадаев имеет двадцатилетний опыт в сфере информационных технологий. Работу в госслужбе начал в 2004 г. с поста советника министра связи и главы департамента программ развития инфраструктуры. В 2008 г. стал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина. В 2012 г. получил должность советника спикера Госдумы, а спустя два года перешел работать в правительство Подмосковья, где занимал пост министра госуправления, информационных технологий и связи. До нового назначения Шадаев был вице-президентом «Ростелекома» и главой ее «дочки» «РТ лабс».
Максим Решетников до отставки правительства был губернатором Пермского края. Закончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». Работал на различных должностях в администрации Пермской области и края, а в 2007 г. перешел в федеральное министерство регионального развития. После избрания мэром столицы Сергея Собянина Решетников перешел на работу в правительство Москвы, где руководил департаментом экономической политики.
Олег Матыцин был профессиональным игроком в настольный теннис. В середине 1980-х он перешел на тренерскую работу, а затем в систему образования. Пять лет был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 2015 г. Матыцин ушел из университета и возглавил Международную федерацию университетского спорта FISU, отвечающую за проведение Универсиад.
Антон Котяков до отставки кабмина был заместителем министра финансов Антона Силуанова. Закончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «экономическая теория» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности «административное и финансовое право». В 2014 г. он стал министром финансов, а позднее министром экономики и финансов Подмосковья.
Михаил Мурашко закончил Уральский мединститут по специальности «акушерство и гинекология». Работал в республике Коми, где впоследствии стал министром здравоохранения региона. С 2013 г. руководил Росздравнадзором. Его место в ведомстве займет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Константин Чуйченко закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сейчас – СПбГУ). Учился в одной группе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым. Позднее закончил Краснознаменный институт Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР им. Ю. В. Андропова (сейчас – Академия внешней разведки). С 2008 по 2017 г. был членом советов при президенте России по развитию информационного общества, по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, по развитию физической культуры и спорта, по противодействию коррупции, а также по стратегическому развитию и национальным проектам. С 15 января 2020 г. исполнял обязанности заместителя председателя правительства России – руководителя Аппарата правительства.
Ольга Любимова была главой департамента кинематографии Минкульта. До прихода на госслужбу снимала документальные фильмы на религиозные темы, была шеф-редактором программы «Православный календарь». Затем стала руководителем дирекции социальных программ «Первого канала». Пришла в Минкульт на пост советника департамента кино в 2015 г.
Валерий Фальков закончил Тюменской государственный университет. Избирался в Тюменскую городскую думу от «Единой России», где впоследствии занимался вопросами градостроительства. Позднее победил на выборах в областную думу. В конце двухтысячных был председателем совета молодых ученых. На этом посту он организовал олимпиаду для школьников «Менделеев», а также инициировал проект по правовому просвещению граждан «Открытая школа права» в Тюменской области. В декабре 2018 г. Фальков вошел в совет по науке и образованию при президенте России, а за неделю до назначения на должность министра стал членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.
Сергей Кравцов закончил Московский государственный открытый педагогический университет по направлению «учитель математики и информатики», а также МГИМО по специальности «государственное и муниципальное управление». До назначения на министерский пост семь лет руководил Рособрнадзором. При нем ведомство исследовало компетенции учителей и проверяло школьные учебники по истории на предмет неверной оценки событий прошлого. Кроме того, деятельность Рособрнадзора в эти годы запомнилась внеплановыми проверками и лишением аккредитации ведущих российских вузов – Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») и Европейского университета (ЕУСПб).