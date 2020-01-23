Файзуллин назначен первым замом министра строительства
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Ирек закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». В девяностые был председателем правления АО «Татстройпроект» и ЗАО «Казстройдекор». Позднее работал генеральным директором ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». До нового назначения был главным архитектором, министром строительства, ЖКХ и архитектуры Республики Татарстан.