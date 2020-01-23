Сазанов и Дроздов стали заместителями министра финансов

Сазанов окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика и информатика». Карьеру начал экономистом в Судостроительном банке. Позднее работал финансовым аналитиком в ООО «Международное логистическое партнерство». В 2010 г. стал заместителем директора департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики, а в 2015 г. – заместителем директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов. С 2016 г. занимал пост директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России.