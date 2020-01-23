Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда
Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России, говорится в распоряжении на сайте правительства. До назначения он возглавлял Министерство труда.
Топилин окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После университета занимался научной деятельностью. Затем работал на разных должностях в аппарате правительства. Позднее был заместителем министра здравоохранения и социального развития России. На этом посту он курировал вопросы государственной политики на рынке труда, социальной и демографической политики.