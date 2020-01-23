Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда

Топилин окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После университета занимался научной деятельностью. Затем работал на разных должностях в аппарате правительства. Позднее был заместителем министра здравоохранения и социального развития России. На этом посту он курировал вопросы государственной политики на рынке труда, социальной и демографической политики.