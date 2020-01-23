Александр Кармаев покидает Mail.ru Group
Вице-президент Mail.ru Group по коммуникациям Александр Кармаев покидает компанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Его должность займёт бывший директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.
Александр закончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «связи с общественностью и реклама». Более 15 лет работал в коммуникационном консалтинге в российских агентствах SPN Ogilvy и «Михайлов и Партнеры». Кроме того, был замгендиректора по связям с общественностью компании «Трансойл».