Одеров стал замгендиректора «Газпром нефти»

Барышников закончил Военный краснознаменный институт и Северо-Западную академию государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2000 по 2002 г. был советником Аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе. До прихода в «Газпром нефть» работал директором представительства ОАО «Газпром» в КНР.