Одеров стал замгендиректора «Газпром нефти»
Руководство «Газпром нефти» назначило Павла Одерова заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сфокусируется на развитии международного бизнеса. Его предшественник Владислав Барышников стал советником гендиректора.
Одеров закончил Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальностям «экономика» и «менеджмент». Работал начальником управления развития бизнеса в Европе «Газпром экспорта». Позднее стал начальником департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома». До назначения занимал должность начальника департамента 512 ПАО «Газпром».
Барышников закончил Военный краснознаменный институт и Северо-Западную академию государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2000 по 2002 г. был советником Аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе. До прихода в «Газпром нефть» работал директором представительства ОАО «Газпром» в КНР.