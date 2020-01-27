Сергей Шоцкий перешел в «Транснефть»

ПАО «Геотек сейсморазведка» проводит работы на суше и в транзитной зоне в России, в том числе в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. В конце 2017 г. владельцем 100% акций компании стал банк «Открытие».