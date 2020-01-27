Сергей Шоцкий перешел в «Транснефть»
Генеральный директор «Геотек сейсморазведки» Сергей Шоцкий перешел в компанию «Транснефть» на пост вице-президента по вопросам проектирования и капитального строительства, сообщила пресс-служба компании. Ранее занимавший эту должность Алексей Сапсай станет главой дочернего предприятия «Москвагипротрубопровод». Врио гендиректора «Геотек сейсморазведки» назначен Владимир Ядрышников.
Шоцкий окончил Новосибирскую академию водного транспорта и Тюменский государственный нефтегазовый университет. Карьеру начал на ЛПСД «Сокур» ОАО «Сибтранснефтепродукт». Затем стал работать в структурах «Транснефти». До назначения гендиректором «Геотек сейсморазведки» был топ-менеджером в АО «Подольский машиностроительный завод». Там он курировал вопросы организации деятельности предприятия и контроля за работой структурных подразделений, входящих в Группу АО «ЗИО».
Сапсай получил диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Работал в обществах системы «Транснефть» главным инженером, начальником районных нефтепроводных управлений, заместителем генерального директора по эксплуатации ОАО «Сибнефтепровод». Затем стал руководителем ООО «ЦУП ВСТО».
ПАО «Геотек сейсморазведка» проводит работы на суше и в транзитной зоне в России, в том числе в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. В конце 2017 г. владельцем 100% акций компании стал банк «Открытие».
«Москвагипротрубопровод» – филиал «дочки» «Транснефти» – ОАО «Гипротрубопровод». Подразделение занимается разработкой проектной документации на различные виды объектов капитального строительства и в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.