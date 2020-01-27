Машталяр уходит с поста предправления банка «Зенит»

Тищенко получил диплом экономиста в Финансовой академии при правительстве России. Имеет степень EMBA. С 2017 г. контролировал деятельность банковской группы «Зенит» со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть» и принимал участие в процессе оздоровления банка. Спустя год занял пост старшего вице-президента организации. Позднее вошел в число акционеров. В 2019 г. он стал членом совета директоров банка «Ак барс». До нового назначения Тищенко был управляющим директором «Зенита». Отвечал за реализацию бизнес-стратегии банковской группы.