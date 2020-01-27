Машталяр уходит с поста предправления банка «Зенит»
Руководство банка «Зенит» приняло решение о прекращении полномочий Олега Машталяра на посту председателя правления, сообщила пресс-служба компании. Его должность займет Александр Тищенко. Временно исполняющим обязанности предправления кредитной организации назначен заместитель Машталяра Михаил Степанов.
Машталяр окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». Позднее учился во Франции в бизнес-школе INSEAD. Карьеру в банковской сфере начал руководителем отдела коммерческого кредитования МДМ-банка. Позднее он вошел в состав правления кредитной организации и был заместителем председателя правления. В 2008 г. Машталяр присоединился к команде New Russian Growth в качестве управляющего партнера и исполнительного директора. До прихода в «Зенит» возглавлял московское представительство компании «Эн эр гроус консалтинг лтд».
Тищенко получил диплом экономиста в Финансовой академии при правительстве России. Имеет степень EMBA. С 2017 г. контролировал деятельность банковской группы «Зенит» со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть» и принимал участие в процессе оздоровления банка. Спустя год занял пост старшего вице-президента организации. Позднее вошел в число акционеров. В 2019 г. он стал членом совета директоров банка «Ак барс». До нового назначения Тищенко был управляющим директором «Зенита». Отвечал за реализацию бизнес-стратегии банковской группы.
Банковская группа «Зенит» образована в 2005 г. Она объединяет банк «Зенит», банк «Зенит Сочи» и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» владеет 71,1% акций кредитной организации.