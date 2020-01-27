Калинин возглавил Аналитический центр при правительстве России

Калинин работал заместителем начальника Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 г., а также в подготовке и проведении международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Кроме того, Калинин входил в оргкомитет по подготовке и проведению Универсиады-2019 в Красноярске.