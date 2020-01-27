Калинин возглавил Аналитический центр при правительстве России
Константин Калинин назначен руководителем Аналитического центра при правительстве России, сообщается на сайте ведомства. Его предшественник Владислав Онищенко перешел на пост первого заместителя руководителя центра.
Калинин работал заместителем начальника Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО. Участвовал в организации охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 г., а также в подготовке и проведении международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Кроме того, Калинин входил в оргкомитет по подготовке и проведению Универсиады-2019 в Красноярске.
Аналитический центр при правительстве занимается экспертным сопровождением кабмина по основным вопросам социально-экономического развития страны в сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды и др. В организации работает более 200 экспертов.