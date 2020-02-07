Олег Подгорный стал гендиректором «Шоколадницы»

Олег закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени Дзержинского. Карьеру начал агентом по развитию рынка в филиале Coca-Cola HBC Eurasia в Орле. Позднее он дошел до поста гендиректора Coca-Cola HBC Eurasia по югу России и по Орловской области. Затем четыре года возглавлял компанию «Теплант». До работы в руководстве мебельной фабрики «Мария» занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».