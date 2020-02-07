Берт Вуккинк назначен директором по маркетингу «Магнита»

Берт имеет степень бакалавра в экономике, окончил бизнес-школу INSEAD во Франции. Работает в клиентском маркетинге, брендинге и международной рекламе около 20 лет. До прихода в «Магнит» занимал руководящие позиции в «Ленте» и Metro Cash & Carry. На новом посту он займется разработкой маркетинговой стратегии, оптимизацией маркетинговых бизнес-процессов, развитием программы лояльности, диджитал-маркетингом, брендингом форматов, клиентской аналитикой и оценкой реакции рынка на рекламные кампании.