Илья Тарасенко стал руководителем компании «Сухой»

Тарасенко закончил Московский авиационный институт и Московскую школу управления «Сколково». После получения диплома работал в ОКБ им. П.О. Сухого. В 2005 г. стал директором сводной дирекции ОАО «Компания Сухой». Спустя четыре года перешел в РСК «МиГ», где прошёл путь от директора Дирекции по координации программ до первого заместителя генерального директора. В 2014 г. Илья возглавил АО «Гражданские самолеты Сухого», а затем стал генеральным директором АО «РСК «МиГ». До нового назначения Тарасенко работал заместителем генерального директора ПАО «ОАК» по военно-техническому сотрудничеству.