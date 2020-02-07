Станислав Филатов назначен вице-президентом банка «Санкт-Петербург»
Руководство банка «Санкт-Петербург» назначило Станислава Филатова вице-президентом и финансовым директором, сообщила пресс-служба кредитной организации. Он будет отвечать за вопросы подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности, финансового планирования и контроля, а также направления по работе с инвесторами.
До нового назначения Филатов с 2018 г. возглавлял департамент казначейства «Почты России». Ранее он руководил дирекцией по финансам ПАО «Ленэнерго», а также был вице-президентом «Балтийского банка».